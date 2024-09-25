Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 46,73 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 25 вересня, знизився на 5 копійок і складає 41,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 46,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 45,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 22 копійки – до 46,73 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 12 копійок і складає 41,60 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 2 копійки і складає 46,57 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти – 46,40 грн/євро.

НБУ встановив на 25 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на середу встановлений на рівні 46,04 грн/євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

У свою чергу аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,85 грн/дол.

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