Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,64 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 12 листопада, залишився на попередньому рівні і становить 41,60 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 44,00 за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок - до 44,64 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,70 грн/долар, що на 8 копійок перевищує вчорашній показник, а продати долар можна за 41,64 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 20 копійок - до 44,70 грн/євро, курс продажу - 44,47 грн/євро.

НБУ встановив 12 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс євро від Нацбанку встановлений на рівні 43,99 гривень за один євро, таким чином гривня зміцнилася одразу на 50 копійок.

Також експерти дали українцям поради щодо валюти - купувати чи продавати після виборів президента у США, та як вигідніше вкласти.

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