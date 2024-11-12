Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 44,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 листопада, зріс на 5 копійок й в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 23 копійки і становить 44,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,10 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/долар, що на 8 копійок перевищує вчорашній показник, а продати долар можна за 41,64 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 20 копійок - до 44,70 грн/євро, курс продажу - 44,47 грн/євро.

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Курс біткойна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 12 листопада, оновила рекорд і складає 89 035,16 долара. У гривні її ціна сьогодні склала 3 685 506,52 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що з 11 по 15 листопада котирування долара на українському міжбанку будуть у межах 41,05 - 41,60 гривні, а курс євро буде в коридорі 43,92 - 45,01 гривні.

11 листопада біткойн встановив нові рекорди вартості після перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США – криптовалюта перетнула позначку у 82 тисячі доларів.

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