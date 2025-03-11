Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 11 березня, подорожчав на 15 копійок і становить 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також зріс на 15 копійок і складає 45,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро – за курсом 44,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним на рівні 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 березня, подорожчав одразу на 41 копійку і склав 45,46 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 11 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок. Як повідомляється на сайті НБУ, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,77 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,28 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,02 грн/євро, а курс продажу - 44,78 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирєв важає, що за умови збереження поточних співвідношень євро/долар на зовнішніх ринках курс євро в Україні може на кінець року становити близько 46,35-48 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: