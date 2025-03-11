Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 11 березня, зріс на 5 копійок і в середньому становить 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 19 копійок і складає 45,19 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,40 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,28 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,02 грн/євро, а курс продажу - 44,78 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 11 березня, складає 80 442 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 321 270 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 11 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня продовжила падіння. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 44,77 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

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