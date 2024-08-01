Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 44,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 1 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 45,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 грн, євро – за курсом 44,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 44,84 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 15 копійок і складає 45,00 грн/євро (курс продажу – 44,79 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 1 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,01 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,40 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Аналітик Олексій Козирєв ввадає, що курс долара в Україні 1 серпня в більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 40,60 до 41,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,90 до 41,45 грн/дол.

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