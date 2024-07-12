Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,15 грн, євро – 44,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 12 липня, зріс на 15 копійок і складає 41,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 30 копійок - до 44,80 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,55 грн, євро – за курсом 43,80 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 17 копійок і складає 41,15 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 20 копійок - до 44,84 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 12 копійок і складає 41,12 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,01 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 27 копійок і складає 44,82 грн/євро (курс продажу – 44,63 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,88 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 44,38 грн/євро, тобто гривня знизилася на 30 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий ззаначив, що на валютному ринку триває період очікування змін, однак, скоріше за все, ближче до осені стануть помітні накопичені за літо об’єктивні підстави для зростання валютних курсів.

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