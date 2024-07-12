Продати долар можна в середньому за курсом 40,70 грн, євро – 44,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 12 липня, зріс на 15 копійок і складає 41,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 28 копійок і складає 44,83 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,10 грн за євро.

Який зараз курс в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 12 копійок і складає 41,12 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,01 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 27 копійок і складає 44,82 грн/євро (курс продажу – 44,63 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,88 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 44,38 грн/євро, тобто гривня знизилася на 30 копійок.

На валютному ринку триває період очікування змін, однак, скоріше за все, ближче до осені стануть помітні накопичені за літо об’єктивні підстави для зростання валютних курсів. Як пояснив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, насамперед йдеться про інфляцію, яка за прогнозом урядовців, у другому півріччі має прискоритися.

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