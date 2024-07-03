Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 3 липня, зріс на 10 копійок – до 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 16 копійок і складає 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав одразу на 20 копійок - до 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок – до 44,20 грн/євро (курс продажу – 44,00 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 3 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,75 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,70 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до 5 липня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,15 до 41,10 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,30 до 41,00 грн/дол.

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