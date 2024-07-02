Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 3 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,75 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта незначно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 43,70 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,78/40,80 грн/дол., євро – 43,76/43,77 грн/євро.

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Варто зазначити, що напередодні Національний банк різко послабив гривню. На 2 липня регулятор офіційний курс долара до гривні на рівні 40,64 грн/дол., таким чином, гривня впала на 19 копійок.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 2 липня, зріс на 5 копійок – до 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 3 копійки і складає 40,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 3 копійки – до 44,08 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

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