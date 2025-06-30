Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 30 червня, зріс на 15 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 49,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на рівні 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 30 червня, зріс на 24 копійки і складає 49,26 гривні.

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Нацбанк встановив 30 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, євро продовжує бити рекорди. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,78 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок. Попередній максимум був зафіксований 27 червня на рівні 48,64 грн.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,68 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,30 грн/євро, а курс продажу - 49,08 грн/євро.

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