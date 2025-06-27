Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,78 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 30 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, євро продовжує бити рекорди. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,78 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок. Попередній максимум був зафіксований сьогодні, 26 червня, з курсом 48,64 грн.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,69/41,74 грн/дол., а євро - 48,85/48,89 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 27 червня знизився на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України 27 червня подешевшав на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 16 копійок і складає 49,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

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