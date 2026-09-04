Гривня почне тиждень зі зміцнення: НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 7 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,56 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,79 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,55/44,59 грн/дол., а до євро - 51,76/51,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 4 вересня зріс на 3 копійки і складав 44,95 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,48 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 12 копійок і становив 52,22 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,57 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 52,30 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 51,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

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