Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 9 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,57 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,41 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,55/37,57 грн/дол., євро – 40,40/40,41 грн/євро.

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Курс валют в Україні

В українських банках зранку четверга, 8 лютого, готівковий курс долара до гривні подешевшав на 2 копійки – до 38,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінювався і складає 41,30 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 8 лютого, залишився без змін – 38,05 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні також залишився без змін і становить 41,35 грн за євро. Продати долар в банку можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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