Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,15 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 28 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 38,25 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 15 копійок і складає 40,90 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,15 грн за євро.

Курс валют в Україні

Станом на 27 вересня повідомлялося, що гривня нарощує позиції. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 27 вересня, залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подешевшав на 10 копійок і становить 41,00 грн за євро.

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Економіст пояснив, від чого буде залежати курс валют у наступному році. Так, за словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, коливання валютного курсу в Україні напряму залежать від обсягів макрофінансової допомоги від партнерів, і така тенденція продовжиться і в наступному році. Експерт наголосив, що, якщо надходження такої фінансової допомоги не буде регулярним, це відразу позначиться на курсі валют на українському ринку.

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