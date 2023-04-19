Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,38 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 8 копійок – до 37,88 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,38 грн/дол., євро - 40,40 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,67 грн.

Війна в Україні та ситуація з курсом

Після російського вторгнення в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року регулятор знизив офіційний курс гривні на 25%.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні на готівковому ринку на поточному тижні до 23 квітня коливатиметься в діапазоні 37,5 - 38,4 грн/дол.

Базовий сценарій Меморандуму з МВФ передбачає, що середній курс долара в 2023 році складе 40,7 грн за долар. Згідно з курсовими очікуваннями МВФ, за базовим сценарієм до 2026 року курс долара зросте до 53,5 грн/дол.

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