Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 21 грудня, подорожчав на 25 копійок – до 37,90 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 55 копійок і становить 41,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,90 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав одразу на 34 копійки і складає 41,67 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 21 грудня, подорожчав на 28 копійок – до 38,10 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 41,70 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні, 21 грудня, подорожчав одразу на 32 копійки – до 38,22 грн/дол. (продати долар можна за 38,04 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 42 копійки, до 41,87 грн/євро (курс продажу - 41,60 грн/євро).

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