Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 3 квітня, знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,68 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 45,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,40 грн/євро, а курс продажу - 45,00 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 3 квітня, складає 83 133 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 407 860 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 3 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 44,63 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Вас також можуть зацікавити новини: