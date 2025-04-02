Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 3 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 44,63 грн за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,32/41,35 грн/дол., а євро – 44,65/44,67 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 2 квітня знизився на 4 копійки і в середньому становить 41,70 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок і складає 45,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,40 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 2 квітня подешевшав на 7 копійок і становить 41,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45 гривень за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,88 гривні, а євро - за курсом 44 гривні за одиницю іноземної валюти.

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