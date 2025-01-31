Продати долар можна в середньому за курсом 41,68 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 31 січня, знизився на 10 копійок і в середньому становить 42,20 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,68 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 20 копійок і складає 44,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Курс долара в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,98 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,93 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,02 грн/євро, курс продажу - 43,81 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 31 січня, складає 104 201 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 355 140 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 31 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок.

Щодо європейської валюти гривня теж посилила позиції: офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,51 грн за один євро, тобто гривня зросла також на 11 копійок.

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