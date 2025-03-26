Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, а євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 26 березня, знизився на 3 копійки і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,25 грн/євро, а курс продажу - 45,07 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 26 березня, складає 88 179 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 683 910 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 26 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,14 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 5 копійок.

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