Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,14 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 26 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,14 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,70/41,73 грн/дол., а євро – 45,16/45,18грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 25 березня зріс на 5 копійок і в середньому становить 41,93 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні не змінився і складає 45,40 гривні за євро. Водночас продати європейську валюту можна за курсом 44,80 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 25 березня подорожчав на 10 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро – за курсом 44,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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