Гривня продовжує зміцнення: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,43 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 7 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,43 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,16/41,19 грн/дол., євро – 45,42/45,44 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні впав на 3 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,39 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився одразу на 20 копійок і складає 45,90 грн/євро (курс продажу – 45,75 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 4 жовтня, знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також пішов донизу на 10 копійок і становить 46,00 грн за євро.

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