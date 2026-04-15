Долар зріс, а євро відійшов від максимуму: офіційний курс валют на 16 квітня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 16 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,52 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,56/43,59 грн/дол., а до євро - 51,34/51,36 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 15 квітня знизився на 2 копійки і складав 43,75 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,30 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 24 копійки і складав 51,57 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,80 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 43,10 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 35 копійок і складав 51,60 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,10 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривень за одиницю іноземної валюти.

