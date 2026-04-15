У 'ПриватБанку' зріс євро: свіжий курс валют на 15 квітня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 15 квітня, знизився на 10 копійок і становить 43,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 51,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,10 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 43,86 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс – до 51,81 гривні.

НБУ встановив на 15 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,50 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 58 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 19 лютого - 51,26 грн/євро).

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 2 копійки і складає 43,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 24 копійки і складає 51,57 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

