Стрімке зростання рубля небезпечне для військової економіки Росії, - Bloomberg

Російський рубль у 2025 році зміцнювався так швидко, що обігнав усі основні валюти щодо долара. Ця ситуація загрожує підривом військової економіки Російської Федерації.

Видання Bloomberg пише, що з початку року російська національна валюта зміцнилася на 45% і торгується близько 78 рублів за долар, що дуже близько до довоєнних рівнів. Згідно з даними, за останні 12 місяців рубль зміцнився сильніше, ніж будь-коли з 1994 року.

Ключовим фактором стало різке падіння попиту на іноземну валюту в Росії на тлі міжнародних санкцій, а жорстка грошово-кредитна політика підвищила привабливість рублевих активів для резидентів.

Стійкість зберігається, попри зниження цін на нафту і нові санкції з боку США і Європи, які посилюють тиск на державні фінанси, скорочуючи доходи експортерів під час конвертації в рублі. Підтримку валюті також надали продажі іноземної валюти Банком Росії, щоб компенсувати втрати доходів від енергоносіїв, які за перші 11 місяців впали на 22%.

За даними Bloomberg, зростання рубля цього року ставить його в п'ятірку найприбутковіших глобальних активів за спотовою прибутковістю після платини, срібла, паладію і золота.

Для центрального банку зміцнення рубля сприятливий фактор у боротьбі з інфляцією, і глава ЦБ Ельвіра Набіулліна дала зрозуміти, що дефляційний ефект ще не вичерпано. Однак економісти московського Інституту економіки зростання імені С. І. Столипіна попереджають, що зміцнення рубля приховує загрозу.

Якщо поточні тенденції збережуться - зміцнення рубля в поєднанні з дорогими кредитами, то охолодження економіки може незабаром змінитися стагфляцією, зазначили експерти. Центробанк прогнозує уповільнення економічного зростання цього року до 0,5-1% з 4,3% торік.

Переоцінений рубль підриває конкурентоспроможність, пишуть аналітики, стверджуючи, що Росія фактично "втрачає свої природні переваги як енергетична держава, пропонуючи іноземним споживачам вигідніші умови, ніж вітчизняним виробникам, і погіршуючи інвестиційну привабливість країни".

Високі процентні ставки Центробанку РФ і гальмування економіки спричинили перше за п'ять років падіння інвестицій. Востаннє така ситуація була в III кварталі 2020 року.

Водночас у країні-агресорці скорочується випуск продуктів уперше з 2009 року через економію росіян на їжі. Водночас витрати федерального бюджету РФ за військовими статтями в січні-вересні 2025 року встановили новий рекорд, сягнувши 142,25 млрд доларів.

Зі свого боку Центробанк Росії вдруге поспіль знизив базову відсоткову ставку на піввідсотка - до 16%, але це не принесе значного полегшення підприємствам.

