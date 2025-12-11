Більше половини російського військового бюджету засекречено.

Витрати федерального бюджету РФ за військовими статтями в січні-вересні 2025 року встановили новий рекорд, досягнувши 11,854 трлн рублів (142,25 млрд доларів). Про це з посиланням на співробітника Інституту проблем міжнародної безпеки Яниса Клюге повідомляє The Moscow Times.

Таким чином, у порівнянні з тим же періодом минулого року витрати на армію і виробництво зброї збільшилися ще на 30%. Відносно рівня 2023 року військовий бюджет РФ став більше на 95%, а порівняно з 2022 роком – на 173%.

Ще більш вражаючою виглядає різниця із останнім довоєнним роком. Якщо порівняти з 2021-м, то витрати на оборону зросли на 295%, або майже в 4 рази.

Було підраховано, що в середньому військові витрати РФ становлять 13,2 млрд доларів на місяць, або приблизно 19 млн доларів на годину.

Більше половини (59%) російського військового бюджету засекречено. У порівнянні з минулим роком "тіньовий"‎ бюджет збільшився на 39%, а відносно довоєнного періоду він зріс у п’ять разів.

На війну у Кремлі витратили 44% податків, зібраних до федерального бюджету, та 39% його видатків. Обидва показники також стали рекордними. Для порівняння: торік ці показники становили 39% і 36% відповідно. У 2021 році – лише 18,4% і 19%.

Згідно з підрахунками Клюге, загалом з початку 2022 року війна з Україною коштувала російським платникам податків 42,343 трлн рублів, або 542 млрд доларів.

Бюджет 2026 - скільки Росія витратить на війну

Раніше УНІАН повідомив, що росіяни затвердили федеральний бюджет на наступний рік.

У 2026-му у Кремлі розраховують зібрати 40,27 трлн рублів (518,9 млрд доларів США) доходів, водночас витрати становитимуть 44,06 трлн рублів (567,8 млрд доларів).

На російсько-українську війну Москва витратить абсолютно рекордну суму. Майже 30% бюджету (12,93 трлн рублів або 166,8 млрд доларів) виділять на потреби армії, зокрема закупівлі зброї.

На думку фахівців, Росія переходить у режим тривалої війни, але більше не хоче суттєво нарощувати воєнний бюджет, як це було раніше.

