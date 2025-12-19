Збитки збільшуються в більшості сфер економіки.

Центробанк Росії вдруге поспіль знизив базову процентну ставку на піввідсотка. Це рішення не принесе значного полегшення підприємствам, але підкреслює побоювання, що обіцяне підвищення податків може розпалити інфляцію.

Видання Bloomberg пише, що Банк Росії знизив вартість запозичень до 16%.

Рішення уряду підвищити податок на додану вартість з 20% до 22% 2026 року і розширити базу оподаткування для фінансування військового бюджету на тлі падіння доходів від продажу нафти призвело до різкого зростання інфляційних очікувань домогосподарств до 13,7% у грудні. Цінові очікування підприємств піднялися до найвищого рівня з січня.

"Підвищені інфляційні очікування можуть стати на заваді стійкому уповільненню інфляції", - йдеться в заяві центрального банку.

Коли ефект від підвищення ПДВ та індексації регульованих цін і тарифів ослабне, "дезінфляція продовжиться".

Росія уникла хвилі банкрутств, але обсяги виробництва скорочуються в більшості секторів, не пов'язаних із військовими замовленнями. Збитки зростають у будівництві, нафтогазовій і транспортній галузях, а вугільна промисловість зазнає особливих труднощів.

"Загальне зростання економічної активності триває помірними темпами, але динаміка в різних секторах нерівномірна", - заявили в центробанку, додавши, що напруженість на ринку праці поступово знижується.

Високі відсоткові ставки збіглися з ослабленням цін на ключові сировинні товари і зміцненням рубля, що посилило тиск на сировинні сектори, оскільки зростаючі витрати на обслуговування боргу підривають доходи, які й без того знижуються.

Високі процентні ставки Центробанку РФ і гальмування економіки спричинили перше за п'ять років падіння інвестицій. Востаннє така ситуація була в III кварталі 2020 року.

Водночас у країні-агресорці скорочується випуск продуктів уперше з 2009 року через економію росіян на їжі. Водночас видатки федерального бюджету РФ за військовими статтями в січні-вересні 2025 року встановили новий рекорд, сягнувши 142,25 млрд доларів.

