Російські виробники продуктів харчування вперше з 2009 року скоротили випуск товарів через економію росіян на їжі.
Як пише The Moscow Times, у січні-вересні поточного року виробництво продуктів впало на 0,6% рік до року, а напоїв - на 4,1%.
Одночасно з цим за 11 місяців 2025 року кількість нових інвестиційних проєктів у харчовому виробництві скоротилася на 46%. Інвестиційна активність у харчовому секторі фактично відкотилася до рівня 2013 року, останнього перед запровадженням продовольчого ембарго - заборони на ввезення окремих видів сільськогосподарських виробів і продуктів із країн, які застосували санкції проти Росії за анексію Криму. Водночас кредитне навантаження на підприємства харчової промисловості різко зросло.
За словами керуючого партнера Agrotrend.ru Миколи Личева, виробництво продуктів у РФ знижується через загальні проблеми в економіці: брак трудових ресурсів, прискорення інфляції, зростання кредиторської заборгованості, високу ключову ставку, а також перехід росіян до ощадної моделі поведінки.
"Дедалі частіше покупці відмовляються від продуктів для задоволення (шашлики, м'ясні та сирні делікатеси тощо), обираючи простішу їжу", - цитує видання Личева.
За його словами, росіяни переходять на купівлю продуктів тільки за акціями і починають ходити в дискаунтери в пошуках кращої ціни. Водночас середній чек у продуктових магазинах за перші дев'ять місяців 2025 року зріс на 9% - фактично на рівень інфляції. Личев додав, що це також свідчить про зниження купівельної активності.
У Росії багато сімей, які левову частину заробітку витрачають саме на їжу, нагадав експерт Інституту економії зростання імені П. А. Столипіна Олег Ніколаєв. Згідно з даними "ОщадІндексу", 2024 року в кожному десятому муніципальному районі країни на їжу припадала щонайменше половина витрат жителів.
"Це наочно демонструє масштаб бідності", - підкреслив Ніколаєв.
Проблеми економіки Росії - останні новини
Високі відсоткові ставки Центробанку і гальмування економіки спричинили перше за п'ять років падіння інвестицій у Російській Федерації. За даними The Moscow Times, у III кварталі інвестиції зменшилися на 3,1% р/р. Востаннє таке фіксували в III кварталі 2020 року.
Російські споживачі готуються до нової хвилі прискорення зростання цін через підвищення податків, яке почнеться 2026 року. Рівень інфляційних очікувань населення в жовтні збільшився з 12,6% до 13,3% - на таку інфляцію чекають росіяни через рік.