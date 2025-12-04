Бізнесу простіше тримати кошти на депозитах чи в держоблігаціях.

Високі процентні ставки Центробанку та гальмування економіки спричинили перше за п’ять років падіння інвестицій в Російській Федерації.

Як пише The Moscow Times, у III кварталі інвестиції зменшилися на 3,1% р/р. Востаннє таке фіксували у III кварталі 2020 року.

За дев’ять місяців інвестиції лишаються в символічному плюсі - 0,5%, хоча Мінекономрозвитку ще восени прогнозувало зростання на 1,7% за рік і спад у 2025-му лише на 0,5%. Фактичне падіння почалося раніше.

В економічному відомстві пояснили ситуацію надмірним зростанням попередніх років: у 2024 році інвестиції зросли на 7,4%, а за 2021–2024роки - на 36,6%. Водночас аналітики наголошували, що якість цих вкладень була дуже низькою.

Зазначається, що головне джерело інвестицій - власні кошти підприємств, але їхні прибутки падають. Так, у січні–вересні – мінус 7,7% рік до року, а з урахуванням інфляції спад сягає майже 15%. Держава на тлі рекордного дефіциту бюджету (прогноз - 5,7% за рік, або 2,6% ВВП) також урізає капітальні видатки. Так, частка держкоштів у інвестиціях зменшилася з 14,7% до 12,9%, у тому числі федеральних витрат - з 7,1% до 5,8%.

Процентні ставки лишаються занадто високими. За оцінками аналітиків, рентабельність більшості промислових галузей нижча за вартість кредитів і дохідність облігацій федеральної позики, тобто вкладатися в розвиток невигідно. Бізнесу простіше тримати кошти на депозитах чи в держоблігаціях. Це підтверджують і банки. За словами банкірів, компанії цього року практично не беруть кредити на нові проєкти - лише добудовують старі.

Економіка різко сповільнилась через тривалий період високих ставок і невиконані очікування швидкого завершення війни. Це створило новий бар’єр для інвестицій - повну невизначеність. У щомісячних опитуваннях Центробанку РФ підприємства ставлять її серед головних факторів, що гальмують капвкладення.

Аналітики пояснюють падіння інвестицій поєднанням трьох чинників:

тривалими високими ставками;

скороченням ресурсів бізнесу;

слабким попитом.

Компанії оптимізують витрати, і наступними під скорочення можуть потрапити витрати на працю.

"Передумов зміни ситуації не видно. Центробанк планує продовжити зниження ставки, але обіцяє робити це "акуратно". Заплановані видатки бюджету наступного року 44,1 трлн рублів у реальному вираженні нижче, ніж цього року (42,3 трлн.). Невизначеність збережеться до закінчення війни", - пише видання.

Експерти Інституту Гайдара прогнозують: навіть у 2026 році кредити лишатимуться "інвестиційно непридатними", а скорочення попиту, здорожчання боргових платежів і зростання збитків тільки посилять тиск на прибутки й інвестиції - навіть порівняно з 2025 роком.

Проблеми економіки Росії – останні новини

Російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика не може приховати масштаби проблем. Сальдований прибуток підприємств впродовж восьми місяців 2025 року скоротився на 8,3%, що свідчить про системне зростання бізнес-активності.

Видання The Moscow Times писало, що російські споживачі готуються до нової хвилі прискорення зростання цін через підвищення податків, яке почнеться в 2026 році. Рівень інфляційних очікувань населення в жовтні збільшився з 12,6% до 13,3% - таку інфляцію чекають росіяни через рік.

