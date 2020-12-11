Гривня зміцнилася до євро на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на понеділок, 14 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 33,89 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 14 грудня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 27,97 (11 грудня - 28,08)

100 EUR - 33,89 (11 грудня - 33,99)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,95/27,97 грн/дол., до євро - на рівні 33,89/33,91 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 11 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,08 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій