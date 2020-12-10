Гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на п'ятницю, 11 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,08 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,99 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 11 грудня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,08 (10 грудня - 28,04)

100 EUR - 33,99 (10 грудня - 33,96)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,07/28,08 грн/дол., до євро - на рівні 33,99/34,00 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 10 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,04 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій