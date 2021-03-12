Національний банк України на понеділок, 15 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,73 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожВ Україні хочуть звільнити розмір пенсії від прожиткового мінімумуЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 33,08 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2773,05 (12 березня – 2774,86)
100 EUR – 3308,39 (12 березня – 3317,48)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,72/27,73 гривні/долар, до євро – на рівні 33,05/33,07 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на п'ятницю, 12 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram