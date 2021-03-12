Курс гривні до євро ослаб до 33,17 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 12 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,17 грн/євро, тобто гривня ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 12 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2774,86 (11 березня - 2770,16)

100 EUR – 3317,48 (11 березня - 3293,17)

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 12 березня, залишився на рівні попереднього дня - 27,85 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро українська валюта ослабла на 9 копійок - до 33,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна по курсу 27,65 грн за долар, євро - 32,90 грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,76/27,78 грн/дол., до євро - на рівні 33,18/33,20 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 11 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,70 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій