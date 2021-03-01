Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,71 гривні/євро.

Національний банк України на вівторок, 2 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,00 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,71 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 2 березня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2800,07 (1 березня - 2794,56)

100 EUR – 3371,7 (1 березня - 3484,49)

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 1 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,95 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: УНІАН