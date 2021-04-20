Гривня за офіційним курсом залишилася на рівні 28,01 грн/дол.

Національний банк України на середу, 21 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,01 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,74 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс валют

Нацбанк на 20 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2800,96 (20 квітня - 2800,87);

100 EUR - 3373,62 (20 квітня - 3370,99).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,00/28,02 грн/дол., до євро - на рівні 33,77/33,79 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 20 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,01 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій