Національний банк України на середу, 21 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,01 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,74 грн/євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожВ Україні почав дорожчати долар: курс в обмінниках
Офіційний курс валют
Нацбанк на 20 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2800,96 (20 квітня - 2800,87);
100 EUR - 3373,62 (20 квітня - 3370,99).
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,00/28,02 грн/дол., до євро - на рівні 33,77/33,79 грн/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на вівторок, 20 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,01 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram