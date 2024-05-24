Продати долар можна в середньому за курсом 39,80 грн, євро – 43,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 24 травня, зріс на 10 копійок – до 40,25 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 11 копійок і складає 40,26 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,15 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,75 грн/євро (курс продажу – 43,59 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Долар за офіційним курсом 24 травня оновив історичний максимум: Національний банк України встановив на п’ятницю, 24 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,92 грн/дол. Щодо євро національна валюта також впала в ціні: офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,31 грн/євро, тобто гривня послабилася на 20 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що "стелева" девальвація за підсумками травня не перевищить максимум 1,2% від курсу квітня (офіційний курс долара потенційно сягне 40 грн), тобто вона може дещо знизитися – з 1,3% у квітні до 1,2% у травні. А з початку року (за 5 місяців) гривня може "просісти" максимально на 5% із запланованих в бюджеті 7%.

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