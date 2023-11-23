Продати долар можна в середньому за курсом 37,30 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 23 листопада, знову залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,30 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні також не змінився і становить 41,10 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,50 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва дещо подешевшав і сьогодні становить 37,72 грн/дол. (продати долар можна за 37,63 грн), євро – 41,00 грн/євро (курс продажу – 40,84 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Офіційний курс НБУ на четвер, 23 листопада, встановлено на рівні 36,07 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 39,34 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 22 листопада, подорожчав на 10 копійок – до 37,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж не змінився і становив 41,05 грн за євро.

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