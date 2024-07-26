Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 26 липня, знизився на 8 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – до 45,25 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар знизився на 8 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 45,15 грн/євро (курс продажу – 44,95 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 44,68 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

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