Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 30 вересня, знизився на 2 копійки і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові послабився на 5 копійок і становить 46,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 45,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 21 копійку – до 46,30 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Як розповів голова Національного банку України Андрій Пишний, валютний курс повинен виконати функцію поглинача шоків, які формуються як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх факторів. За його словами, Національний банк переходив в режим керованої гнучкості саме заради того, щоб попит і пропозиція починали відновлювати свій вплив на формування курсової динаміки.

НБУ встановив на 30 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,17 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,95 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

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