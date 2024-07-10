Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 10 липня, не змінився і складає 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 44,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 20 копійок – до 44,44 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 5 копійок і складає 40,96 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,87 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 7 копійок і складає 44,48 грн/євро (курс продажу – 44,31 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 10 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,77 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговим історичним максимумом офіційного курсу американської валюти по відношенню до гривні.

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