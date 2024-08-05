Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,29 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 5 серпня, не змінився і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 40 копійок і складає 45,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 44,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний і складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс одразу на 41 копійку – до 45,29 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 5 копійок і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,36 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 25 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,00 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 5 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,65 грн/євро, тобто гривня послабилася на 25 копійок.

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