Продати долар можна в середньому за курсом 39,35 грн, євро – 42,15 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 17 квітня, залишився на попередньому рівні – 39,80 гривні за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,15 гривні за євро.

Курс валют Київ

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 39,80 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 39,70 гривні.

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Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс також на 5 копійок і складає 42,90 грн/євро, а курс продажу – 42,70 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 17 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,57 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,12 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 16 квітня, зріс на 25 копійок і становить 39,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора не змінювався і складає 42,85 грн за євро.

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