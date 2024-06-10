Середній курс євро в банках складає 44,44 грн/дол.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 10 червня, зріс на 5 копійок і складає 40,75 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 9 копійок – до 44,44 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 40,80 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,70 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,36 грн/євро (курс продажу – 44,10 грн/євро).

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 10 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,25 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 43,88 грн/євро, тобто гривня послабилася на 25 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Член ради НБУ Василь Фурман розповів, що на курс валюти в Україні впливають низка факторів, зокрема, зменшилося надходження валюти від експортерів агрокомплексу на тлі вичерпання врожаїв 2023 року. Також серед факторів впливу - лібералізація на валютному ринку і сезонність.

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