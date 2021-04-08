Депутати міськради доручили КМДА розширити перелік підприємницької діяльності, на яку розповсюджується підтримка для обслуговування їхніх кредитних запозичень.

Київрада розширила перелік пільг та преференцій для малого та середнього бізнесу у період карантинних обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні Київради.

Так, депутати підтримали внесення змін до положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, затвердженого у 2017 р., а також внесли зміни до рішення Київради від 2020 р. "Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання Києва на час дії обмежувальних заходів".

Читайте такожКиїврада просити надати ліжко-місця у відомчих закладах для хворих на COVID-19

В оприлюдненому на офіційному сайті міської держадміністрації коментарі зазначено, що, відповідно до прийнятих Київрадою рішень, на період дії карантинних обмежень у столиці буде зменшено розмір пайової участі власникам майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, у тому числі сезонних та відкритих (літніх) майданчиків. Внесок становитиме одну гривню, незалежно від розміру пайової участі, визначеного у договорах. А для власників об’єктів сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі розмір внеску залишатиметься на рівні 50% від розміру пайової участі, визначеного у договорах.

Місто також запроваджує пільги на розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної форми власності у розмірі 50% від визначеної плати у договорі. Йдеться про користування місцями, які є власністю громади.

Крім того, для власників авто, які пересуваються столицею, на період дії карантинних обмежень скасовано плату за користування паркувальними майданчиками комунального підприємства «Київтранспарксервіс».

Київрада доручила виконавчому органу розширити перелік підприємницької діяльності, на яку розповсюджується фінансово-кредитна підтримка для обслуговування їхніх кредитних запозичень. На період дії карантину фінансово-кредитна підтримка від міста збільшиться з 50% до 99% від суми відсотків за кредитними договорами підприємців. Тобто підприємці зможуть отримати кредити усього під 0,01%. А у результаті розширення переліку буде збільшено допомогу бізнесу з 9 млн грн до 50 млн грн прямих видатків із бюджету.

Читайте такожКличко допускає продовження локдауну у Києві до 10 травня

У КМДА нагадали, що для представників бізнесу, які орендують майно територіальної громади міста, але не можуть продовжити ведення діяльності, розмір орендної плати так і залишатиметься - 1 гривня, незалежно від умов договору. У випадку продовження діяльності, плата за оренду комунального майна становитиме 50% від визначеної суми у договорах. Тобто, незалежно від того, працює бізнес чи ні – в обох випадках діють пільги.

Локдаун в Києві

З 5 квітня у Києві введено локдаун через погіршення епідситуації. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецпропусками.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

7 квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що під час локдауну графік руху міського громадського транспорту можуть скорегувати залежно від пасажиропотоку. Поки комунальний транспорт працює за графіком, який був до локдауну.

У березні влада Києва нагадала, що для столичних підприємців під час суворих карантинних обмежень діють пільги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька