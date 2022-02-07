Рідкісна монета відрізняється від звичайної крупною насічкою гурта, а карбували її на монетному дворі в Італії.

Мешканець Львова продав на онлайн-аукціоні Віоліті монету у 5 копійок, випущену 1992 року, за 10301 гривень. Монета різновиду 1.1ААк особлива тим, що у неї крупна насічка гурта. У звичайних монет насічка дрібна – такі монети не вважаються цінними.

"5 копійок 1992 року карбували на монетному дворі в Італії. Через помилку частину монет відкарбували у гуртильному кільці для італійської монети 200 лір, у якої також крупна насічка", – розповів нумізмат Іван Магера в коментарі сайту "Монети-Ягідки".

Загальний тираж відкарбованих в Італії 5-копійчаних монет становив 446 млн штук. Скільки з цих монет мають крупну насічку точно невідомо, на аукціонах їх продають рідко.

Наголошується, що за останні два роки в архіві сайту Віоліті можна знайти близько 10 лотів з продажу 5-копійчаних монет з крупною насічкою. Ці монети продавали за ціною 4500-6500 грн.

Також рідкісними вважаються 5 копійок 1992 року з тонким середнім зубом тризуба. Такі монети продають за 2200-3600 грн.

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Як писав УНІАН, монети номіналом 5 копійок в Україні виведені з обігу у 2019 році. Проте у багатьох ще залишились вони у скарбничках, серед них можуть виявитись рідкісні.

Так, як нещодавно писав УНІАН, в Україні продають рідкісну монету, яка може "завалятися" в будь-якому гаманці. 5 копійок можуть коштувати до $150, проте не все так просто. Монета повинна мати певні особливості.

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