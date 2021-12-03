5-копійчана монета вже вийшла з обігу, але у багатьох людей все одно залишилися жмені такої дрібниці.

В Україні продають рідкісну монету, яка може "завалятися" в будь-якому гаманці. 5 копійок можуть коштувати до $150, проте не все так просто. Монета повинна мати певні особливості.

Такі 5 копійок вже з'явилися на аукціоні нумізматів Violity.

Автор лота виставив на продаж монету номіналом в 5 копійок. Вона була випущена в 1992 році. Особливість монети в тому, що на ній зображений звужений тризуб.

Вартість монети, зробленої з нержавіючої сталі, становить трохи більш як 4 тисячі гривень (близько 150 доларів). Такі 5 копійок вже викликали інтерес у нумізматів. На монету зробили 23 ставки, ще понад 100 осіб спостерігає за ходом аукціону. Автор лота стверджує, що монета в хорошому колекційному стані.

Читайте такожГривня за 25 тисяч: незвичайна монета може принести чималий дохід, з'єднання явилися її фотоТак, подібна монета може виявитися абсолютно в будь-якому гаманці або в забутій скарбничці. Монети номіналом 5 копійок вже вийшли з обігу, однак у багатьох українців залишилися жмені такої дрібниці. Важливо лише уважно переглянути всі монетки на наявність можливих дефектів або браку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні продають 50 гривень за 1 тисячу доларів. Вже відомо, як виглядає рідкісна купюра.

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Автор: Поліна Кузенко