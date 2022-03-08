Відбулася телефонна розмова президента Зеленського з прем'єр-міністром Люксембургу Беттелем.

Люксембург виділив 250 млн євро допомоги для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.

"Про велич країни свідчать її дії. Поговорив з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем. Розповів про гуманітарну ситуацію. Подякував за 250 млн євро допомоги, лідерство в санкційній політиці, підтримку українських біженців", - написав Зеленський.

Також, за словами президента, вони з Беттелем обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС.

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