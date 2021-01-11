Також за результатами наради був сформований механізм, який дозволить знизити ціну на транспортування газу.

Міністерство енергетики України виступило з пропозицією перейти в Україні від ринкового ціноутворення на рику газу до формування ціни за формулою «ціна на європейських хабах мінус доставка в Україну», а також обмежити маржу постачальників газу, щоб знизити кінцевий тариф для споживачів.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумком наради з керівництвом Міненерго "Нафтогазом України", НКРЕКП, Оператором ГТС і представниками офісу президента, де були напрацьовані два підходи, які дозволять знизити тарифи на газ для населення.

Читайте такожВ Україні почалися "комунальні бунти": які регіони вийшли на протесті (фото, відео)

"Перший підхід - це формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах" мінус "транспортування газу в Україну", який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для постачальників газу. Очікуваний результат: істотне зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил", - написав Шмигаль.

Також він повідомив, що другий підхід, який був запропонований держкомпанією «Нафтогаз», - це посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, щоб газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів в рамках відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, зменшення платіжок для українців.

Також він повідомив, що за результатами наради був сформований механізм, який дозволить знизити ціну на транспортування газу.

"НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх постачальників газу, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу", - зазначив він.

"Разом з тим важливою політикою нашого уряду залишається підтримка найбільш незахищених верств населення. Сьогодні в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Середній розмір нарахувань, наприклад за листопад 2020 року, склав 1,6 тис.грн... і це справедлива державна політика, яка буде продовжуватися разом з підвищенням зарплат і програмою з відновлення економіки", - додав прем'єр.

Хронологія подій

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протестів проти підвищення комунальних тарифів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел