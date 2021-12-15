Кошти будуть спрямовані найближчим часом.

Міністерство енергетики додатково спрямує близько 90 млн грн на погашення заборгованості з зарплати шахтарям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Станом на сьогодні Міненерго забезпечило виплату державної підтримки шахтарям із коштів, передбачених у Державному бюджеті на поточний рік, у повному обсязі. Зокрема, на виплату заробітної плати було спрямовано близько 6,5 млрд грн. Паралельно з цим для максимально можливого скорочення заборгованості протягом року вживалися всі можливі заходи. Зокрема, зараз ми працюємо над виділенням додаткових коштів на зарплати шахтарям", - сказав Галущенко.

За його словами, додатково восени з держбюджету було виділено близько 1 млрд грн, які вже надійшли на підприємства в повному обсязі: близько 700 млн грн надійшло в листопаді, 300 млн грн – у грудні.

"У серпні поточного року на зарплати шахтарям також було спрямовано понад 390 млн грн через перерозподіл видатків з інших програм держбюджету. Також ми знайшли можливість за рахунок економії коштів перерозподілити з інших бюджетних програм близько 90 мільйонів, які будуть найближчим часом теж спрямовані на виплати шахтарям", - сказав міністр.

Також він додав, що були проведені переговори з державним підприємством "Центренерго", яке вже вчора перерахувало шахтарям близько 370 млн грн, які надійшли на рахунки підприємств і підуть на виплати зарплат.

Погашення заборгованості:

У жовтні Верховна Рада прийняла закон, який передбачає виділення до кінця поточного року 1 млрд грн на покриття боргів із заробітної плати перед шахтарями.

Автор: Дмитро Шварц